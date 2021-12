Covid: sindaco Aosta, proroga emergenza per non chiudere

(ANSA) - AOSTA, 10 DIC - "La proroga dello stato di emergenza non è solo opportuna, è inevitabile". Il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, commenta così l'ipotesi che il Consiglio dei ministri prolunghi lo stato di emergenza Covid per altri mesi.

"Una scelta del genere non significa creare allarmismo ma prendere atto che le misure di emergenza messe in campo dal febbraio 2020 a oggi hanno bisogno di ancora qualche mese di respiro - prosegue Nuti -. Ovviamente sperando che sia l'ultima proroga e con il principale obiettivo di non chiudere niente, o comunque il meno possibile. Prorogare lo stato di emergenza può essere utile a mantenere le misure correttive che ci possono permettere di continuare a produrre, a lavorare e a vivere".

(ANSA).