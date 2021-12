Covid: presidente VdA, proroga stato emergenza inevitabile

(ANSA) - AOSTA, 10 DIC - "Considero la proroga dello stato di emergenza da parte del Governo come un passaggio inevitabile, nel contesto in cui viviamo oggi". Lo dice il presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta Erik Lavevaz in merito all'ipotesi che il consiglio dei ministri prolunghi lo stato di emergenza Covid per altri mesi.

"In uno degli ultimi incontri con i Presidenti di Regione - sottolinea Lavevaz - avevo chiesto lo stesso di fare chiarezza, sciogliendo un'incertezza che non aveva più senso di esistere.

Si tratta di una scelta condivisibile, a questo punto, anche se speriamo che questa condizione possa terminare al più presto: è fondamentale la partecipazione di tutti alla campagna di immunizzazione come gesto di responsabilità civica e di comunità". (ANSA).