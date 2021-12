Vaccini: VdA 'incrementiamo somministrazioni, più dosi'

(ANSA) - AOSTA, 09 DIC - "Come Usl e come Regione chiederemo alla struttura commissariale dosi di vaccino in più perché ora abbiamo la potenzialità per aumentare le somministrazioni: questo è il nostro obiettivo massimo, inoculare quante più dosi ci saranno date". Lo spiega il direttore dell'Usl Massimo Uberti nell'illustrazione della campagna vaccinale in Valle d'Aosta.

"Da oggi - prosegue - fino ai primi giorni di gennaio useremo il 100 per cento delle dosi che abbiamo o in casa o in consegna come certe".

Ieri sono state somministrate 1.472 dosi, "un record per la Valle d'Aosta" e rispetto al target stabilito dalla struttura commissariale nell'ultima settimana "a livello cumulativo abbiamo inoculato un terzo in più dei vaccini che ci venivano richiesti". Questo record è "incrementabile a patto che le dosi di vaccino che la struttura commissariale ci assegna aumentino".

L'obiettivo stabilito dal "commissario Figliuolo per noi è l'obiettivo minimo e possiamo aumentare le somministrazioni anche grazie alla 'chiamata alle armi' di colleghi, farmacisti, medici convenzionati, personale sanitario esterno all'Usl che ha avuto un'ottima risposta". Rispetto al rapporto fra dosi consegnate e somministrate "siamo al secondo posto in Italia (con il 99,6 per cento) dopo Trento - prosegue Uberti -. A breve sarà pronto il nostro progetto di sfruttare il Drive-in della Pepinière in orario serale anche a scopo vaccinale, mentre il centro di Pollein rimarrà aperto tre sere a settimana fino alle 24". (ANSA).