Covid: su 25 ricoverati in VdA, 14 non sono vaccinati

Dei 25 pazienti ricoverati all'ospedale Parini di Aosta a causa del Covid-19 in 14 non sono vaccinati, "compreso l'unico paziente in Rianimazione, mentre i rimanenti sono pazienti vaccinati con una seconda dose lontana nel tempo". Lo ha spiegato il direttore sanitario dell'Usl, Guido Giardini, durante la conferenza stampa sull'andamento epidemiologico in Valle d'Aosta.

L'età media dei vaccinati supera i 70 anni, per quel che riguarda i non vaccinati siamo intorno ai 60. In Malattie infettive sono ricoverate 11 persone, nel reparto Covid-0 allestito nel Day Hospital del Parini 13. Ventiquattro gli anziani che non hanno necessità di cure ospedaliere e sono ospiti nella Rsa di Variney (su 30 posti) mentre due turisti russi positivi sono nel Covid Hotel.

"Il reparto Covid-1, aperto con grande sforzo considerata l'impennata di incidenza della metà di novembre, è vuoto. Ogni ondata pandemica ha le sue caratteristiche - aggiunge Giardini - è impossibile fare paragoni con l'autunno scorso". Dei "315 trattamenti eseguiti fino a ora con anticorpi monoclonali, solo 13 sono stati ricoverati da quando abbiamo iniziato a oggi.

Abbiamo risparmiato circa 300 potenziali ricoveri".

Dal punto di vista ospedaliero la "sanità regge bene", aggiunge l'assessore alla Sanità, Roberto Barmasse.