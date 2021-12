Covid: Gérard, vaccinarsi per evitare situazione Alto Adige

(ANSA) - AOSTA, 09 DIC - "La campagna vaccinale è l'unica soluzione per rallentare il contagio e ridurre i danni della pandemia". Appello del presidente dell'Adava (Associazione degli Albergatori e Imprese Turistiche della Valle d'Aosta) Filippo Gérard e dell'assessore al Turismo Jean-Pierre Guichardaz che oggi hanno inviato a tutti gli operatori della ricettività valdostana un video in cui rassicurano e sensibilizzano il settore sull'importanza della campagna vaccinale "quale strumento per scongiurare un ulteriore blocco delle strutture ricettive durante le festività".

Il presidente degli albergatori chiede in particolare di "fare tutti la propria parte al fine di scongiurare quanto accaduto in Alto Adige, dove il basso tasso di vaccinazione della popolazione ha creato un picco di contagi e ha portato in zona rossa destinazioni turistiche di prim'ordine, danneggiando in modo significativo l'intera destinazione sia in termini di immagine che di danni economici". (ANSA).