Covid: dg Usl Valle d'Aosta, siamo su plateau contagi totali

"A fronte di una crescita evidente a partire da metà novembre della curva di prevalenza sui positivi totali in rapporto alle nuove guarigioni, negli ultimissimi giorni siamo arrivati a un plateau che leggermente si sta riducendo". A dirlo è il direttore generale dell'Usl, Massimo Uberti, che questa mattina ha illustrato i dati sull'andamento epidemiologico e sulla campagna vaccinale in Valle d'Aosta.

"Rispetto alla crescita dei contagi che ha preso il via a metà novembre, negli ultimi giorni c'è stato un minor numero di nuovi positivi e un maggior numero di guarigioni". Un'inversione "che rappresenta una buona notizia ma che va presa con le pinze: nulla vieta che ci sia una nuova impennata di contagi, ma è un piccolo motivo di ottimismo".