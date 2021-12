Meteo: Immacolata sotto la neve in Valle d'Aosta

Festa dell'Immacolata sotto la neve in Valle d'Aosta. I primi fiocchi sono iniziati a scendere durante la notte e in questo momento le precipitazioni nevose interessano tutto il territorio regionale. Nella città di Aosta sono caduti tra i 10 e i 30 centimetri, mentre più copiosa la nevicata nell'alta Valle dove si misura una coltre tra i 40 e i 50 centimetri. Neve in quantità anche in bassa Valle con livelli tra i 20 e i 30 centimetri.

Secondo l'ufficio meteo regionale la nevicata proseguirà in modo intenso fino a metà pomeriggio per poi calare di intensità.

Domattina qualche spruzzata nelle zone di confine con Francia e Svizzera. Nevicate più fitte, ancora su tutto il territorio, sono previste per venerdì, da metà mattina fino a sera. Poi sabato arriverà l'anticiclone che riporterà bel tempo e un rialzo delle temperature.