Incidente sul lavoro ad Antey, operaio in ospedale

Un operaio di 55 anni è rimasto ferito nel tardo pomeriggio di lunedì in un incidente sul lavoro ad Antey-Saint-André. L'uomo, che era assieme a un collega, è scivolato sul ghiaccio battendo la testa. L'incidente è avvenuto nei pressi della centrale idroelettrica. Il ferito è stato portato in ospedale in elicottero.

Non è in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri della stazione di Cervinia che hanno già sentito il collega e stanno svolgendo le indagini. Dell'incidente è stato avvertito anche l'ispettorato del lavoro.