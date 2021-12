Finisce in scarpata con moto, indagato padre amico

La procura di Aosta ha chiuso le indagini relative all'incidente - avvenuto in frazione Crétaz di La Thuile - in cui a metà ottobre è rimasto gravemente ferito un dodicenne. L'ipotesi di reato è di lesioni gravi colpose.

Risulta indagato il padre dell'amico del dodicenne: i due - secondo quanto ricostruito dagli inquirenti - avevano sottratto la moto da trial del genitore per fare un giro. Il dodicenne era quindi caduto in una scarpata per circa 100 metri, riportando varie lesioni ed è tuttora ricoverato all'ospedale Gaslini di Genova in prognosi riservata.