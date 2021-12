Ambiente: Stati generali Via e Vas, apertura da sede di Cva

(ANSA) - CHÂTILLON, 07 DIC - Sarà la sede di Châtillon della Compagnia Valdostana delle Acque lo scenario in cui si apriranno gli 'Stati generali delle valutazioni ambientali Via e Vas', evento promosso e organizzato dal Ministero della Transizione ecologica e dalla Commissione Via nazionale, con la regia del suo presidente Massimiliano Atelli. L'evento, in calendario il 9 e il 10 dicembre, sarà inaugurato da una prima sessione di lavoro dal titolo 'Una fase 2 per la Via fra target sovranazionali e localismi nella cultura del territorio e d'impresa' che sarà tramessa dall'auditorium Cva alla presenza del presidente della Regione Erik Lavevaz, dall'amministratore delegato di Cva Giuseppe Argirò oltre che dello stesso Atelli.

Gli Stati generali delle valutazioni ambientali, che si svilupperanno in quattro sessioni nelle due giornate, hanno la finalità di porre a confronto, con il coordinamento della Commissione Via, i principali esponenti istituzionali, aziendali, professionali e i diversi stakeholders a vario titolo coinvolti in quello che rappresenta il momento più rilevante del processo autorizzativo. "Via e Vas - spiega Atelli - sono uno snodo cruciale anche rispetto agli investimenti previsti nel Pnrr". (ANSA).