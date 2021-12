Vaccini: in Valle d'Aosta 151 prime dosi in quattro giorni

Da giovedì a oggi in Valle d'Aosta sono state somministrate 151 prime dosi di vaccino, con un picco di 98 dosi registrate venerdì 3 dicembre.

Rispetto alle terze dosi, ieri ne sono state somministrate 1245 e rispetto allo stesso periodo 3699 in tutto. Sono 173 le seconde dosi da giovedì a ieri. Dallo scorso venerdì la prenotazione per la vaccinazione è aperta agli over 18, tramite il sistema di Poste italiane.