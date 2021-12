Prima neve ad Aosta, allerta valanghe in Vda

(ANSA) - AOSTA, 04 DIC - Primi fiocchi in città, stanotte, ad Aosta e precipitazioni nevose sparse su quasi tutta la Valle d'Aosta, in particolare nella zona occidentale della regione. La zona più interessata dalla perturbazione è stata quella della Valdigne, dove la neve scesa varia tra i 10 e i 30 centimetri.

Nel capoluogo la spolverata ha regalato pochi centimetri a salutare l'imminente Ponte dell'Immacolata.

Tra oggi e domani tendenza al miglioramento con temperature in aumento e sporadici episodi di fohen. Una nuova perturbazione con precipitazioni nevose potrebbe arrivare mercoledì.

Da ieri è in atto un'allerta gialla per le valanghe sul quadrante nord occidentale della regione ma già oggi, con l'aggiornamento delle 14, l'allerta in quella zona potrebbe trasformarsi in arancione, estendendo il giallo su tutto il restante territorio. (ANSA).