Solidarietà, eredi casa Savoia ad Aosta per evento benefico

Per una raccolta fondi finalizzata a sostenere la ristrutturazione della scuola di Andriampamaky, in Madagascar, gestita dalle suore della Congregazione di San Giuseppe di Aosta, il 19 dicembre gli eredi di casa Savoia sono attesi ad Aosta. E' prevista la presenza del Principe Vittorio Emanuele, capo della casa reale, la Principessa Marina e il Principe Emanuele Filiberto.

La manifestazione inizierà alle 10.45 con la benedizione della nuova sede dell'Ordine al Merito di Casa Savoia e dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro nel palazzo Priorale di Sant'Orso da parte del vescovo Franco Lovignana e la celebrazione della Santa Messa alle 11.45 nella chiesa di Sant'Orso. Seguirà una colazione al Grand Hotel Billia di Saint Vincent durante la quale verranno battute all'asta opere messe a disposizione per lo scopo benefico della giornata da artisti valdostani quali Franco Balan (donazione del figlio Joel), Salvatore Cazzato, Francois Cerise (donazione di un collezionista privato), Andrea Leonardi, Luciano Regazzoni, Donato Savin e Lucia Vallesi.