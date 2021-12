Lavevaz, priorità è garantire partenza stagione turismo

"In questo delicato momento, l'obiettivo prioritario è quello di superare le criticità garantendo la partenza della stagione turistica invernale e la continuità delle attività economiche". Lo ha detto il Presidente della Regione Valle d'Aosta, Lavevaz, al termine di un incontro con i rappresentanti degli enti locali, delle strutture regionali e dei settori economici (in particolare turistico, alberghiero, commerciale e dei trasporti) maggiormente coinvolti dalle nuove misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19, in relazione in particolare all'approssimarsi delle festività natalizie e di fine anno e dell'atteso afflusso dei turisti. "E' essenziale - ha aggiunto - che ciascuno faccia la sua parte, agendo responsabilmente per il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione dalla diffusione dell'epidemia: il divieto di assembramento, il rispetto del distanziamento fisico e l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ma anche il possesso della certificazione verde Covid-19 così come è stata rimodulata con il recente Decreto Legge 172 in vigore dal 27 novembre".