Istat: appello Uv, valdostani compilino censimento in francese

L'Union Valdôtaine invita i cittadini valdostani coinvolti nel censimento "a compilare il questionario Istat utilizzando la lingua francese" perché "vediamo in questo piccolo atto una riappropriazione di un diritto spesso trascurato ma che distingue e arricchisce il nostro bagaglio culturale".

In una nota diffusa oggi, il principale partito autonomista valdostano ricorda che la compilazione del censimento "dal 1991 è disponibile in sei lingue differenti" e dice: "Gli abitanti della Valle d'Aosta potranno scegliere di rispondere in francese contribuendo così al riconoscimento dell'articolo 38 del nostro Statuto speciale che stabilisce l'uguaglianza tra questa lingua e quella italiana".