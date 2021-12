Valanga Valtournenche, venerdì funerali pisteur

Si svolgeranno venerdì 3, alle 10, nella chiesa di Valtournenche i funerali di Leandro Pession, di 58 anni, l'addetto al soccorso sulle piste di sci della Cervino spa che lunedì mattina è stato travolto da una valanga a Valtournenche. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. L'inchiesta dovrà chiarire se ci sono state delle responsabilità e se sono state rispettate tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro. Gli accertamenti sono stati affidati ai carabinieri della stazione di Cervinia oltre che al nucleo dell'ispettorato sul lavoro.

L'incidente si è verificato nei pressi della sciovia Grand Sommettaz, a oltre 3.000 metri di quota. La vittima stava svolgendo dei controlli sulle piste. Sul posto sono intervenuti Soccorso alpino e il 118: Pession è stato estratto dalla neve e rianimato, poi trasportato in elicottero ad Aosta dove era arrivato in condizioni molto critiche ed era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dove è morto martedì.