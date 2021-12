Turismo, online nuovo sito su piste sci fondo valdostane

E' online il nuovo sito internet dell'Associazione valdostana enti gestori piste sci di fondo, che fornisce informazioni sulle 22 stazioni che offrono piste per lo sci nordico, il biathlon e altre attività collegate. Il portale è raggiungibile all'indirizzo www.scinordicovalledaosta.it, anche in versione ottimizzata per il mobile, ed è stato completamente rivisitato, a partire dalla grafica per arrivare a nuove sezioni a disposizione degli appassionati.

È stata mantenuta la suddivisione delle cinque macro-aree (Monte Bianco, Aosta, Monte Cervino, Monte Rosa, Gran Paradiso & Mont Avic). Per ogni singolo comprensorio sono consultabili le informazioni sulla località, il meteo, l'apertura delle piste, le condizioni di innevamento, le tariffe e una panoramica generale sui servizi offerti, quali noleggio, docce, bar, ristoranti, parcheggi, scuole di sci e poligono per il biathlon.

Tra qualche settimana sarà inoltre attivo il ticketing online per acquistare gli skipass stagionali (under 18, adulti e over 65) oppure lo skipass giornaliero.