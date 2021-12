Manovra: Cgil-Cisl-Uil, vogliamo dignità per tutti

"Vogliamo dignità per tutti: lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, giovani, studenti e tutti i cittadini. È necessario analizzare, tutti insieme, il modello di Italia e di economia, perché le risorse che giungeranno dall'Europa, con il Pnrr, devono permettere il cambio di passo, con investimenti mirati, ma garantendo contemporaneamente la dignità al lavoro e ai lavoratori". E' quanto dichiarano Vilma Gaillard (Cgil), Jean Dondeynaz (Cisl) e Ramira Bizzotto (Uil), in occasione dell'Assemblea unitaria organizzata "per dire no" alla manovra finanziaria nazionale.

"Cgil, Cisl e Uil in forma unitaria - si legge in una nota - dimostrano essere il valore aggiunto capace di essere concretamente da stimolo verso il Governo sulle tematiche collegate al lavoro. Siamo la voce della gente. Stiamo attraversando un momento delicato e certamente complicato, dove le Organizzazioni Sindacali si muovono unitariamente per avere più forza, mettendo sul tavolo proposte di metodo e di merito".