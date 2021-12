Incidenti stradali, quattro feriti su A5 tra Verres e P.S.Martin

Quattro persone, tre uomini e una donna, sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sull'autostrada A5, tra Verrès e Pont-Saint-Martin. Sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta. Sul posto, oltre al 118, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale.