Sci alpino, nasce circuito Race Future Club by Fisi

Un circuito che racchiude tutte le gare del calendario nazionale riservate ai Ragazzi e agli Allievi. È il Race Future Club by Fisi, di cui le gare di Top 50- PDH cup in calendario a Pila il 14 e 15 dicembre saranno il primo appuntamento. Il nuovo circuito - una sorta di Coppa del mondo per quegli atleti che rappresentano il futuro dello sci alpino italiano - nasce per incoraggiare i giovani nel raggiungere alti livelli, dividendosi fra scuola e allenamenti. I primi cinque atleti della classifica TOP 50 - PDH Cup vinceranno uno stage si cinque di due giorni con i tecnici della squadra nazionale italiana. Dieci le prove, ovvero tutte quelle dei Ragazzi e degli Allievi che trovano spazio nel calendario nazionale. Gigante e slalom top 50 -PDH Cup, Gigante e slalom Alpe Cimbra (gennaio - Folgaria), gigante e slalom del Pinocchio sugli Sci (marzo - Abetone), superG, gigante e slalom dei Campionati italiani (marzo), gigante 1 del Memorial Fosson (aprile - Pila). Il circuito è organizzato da Race ski magazine in collaborazione con la Fisi.