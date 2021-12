Covid: effetto vaccino, crollo decessi rispetto anno scorso

Nel novembre 2020 in Valle d'Aosta ci sono stati 141 decessi a causa del Covid-19. Nel novembre 2021 i morti per il coronavirus sono invece stati cinque. Il confronto è stato fatto sulla base dei dati contenuti nel Bollettino della Regione Valle d'Aosta e forniti dall'Usl. A fine novembre 2020, inoltre, i ricoveri in terapia intensiva all'ospedale Parini erano 11 mentre a fine novembre 2021 solo un paziente è in Rianimazione. Il netto calo dei decessi e dei casi gravi - secondo i sanitari - è da attribuire alla campagna vaccinale.