Solidarietà in Vda, al via campagna Giocattolo sospeso

Donare a Natale un sorriso ai bambini delle famiglie in difficoltà: è l'obiettivo della campagna di solidarietà per il "Giocattolo sospeso", lanciata dal Csv con la collaborazione dell'Associazione librai italiani, di Confcommercio e del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta. Dal primo al 28 dicembre nelle librerie, cartolibrerie, negozi di giocattoli, ipermercati e tabaccherie aderenti sarà possibile acquistare ogni tipo di giocattolo da regalare in occasione delle festività.

"Il 2020 è stato un anno particolarmente difficile - ha detto Claudio Latino, presidente del Csv - ma, nonostante tutto, abbiamo ottenuto grandi risultati. Sulla falsariga dello scorso anno, con questa alleanza confermata ma rinnovata riproponiamo il giocattolo sospeso con le stesse finalità ma con una nuova modalità. Abbiamo voluto adottare quello che ci piace chiamare il "modello Quotidiamo": le associazioni saranno non solo i fruitori del materiale raccolto da desinare alle famiglie da loro individuate, ma provvederanno anche alla distribuzione dei doni per l'intera rete territoriale. Le premesse ci sono tutte per ripetere gli straordinari risultati dell'anno scorso".

"È bello poter partecipare ancora una volta a questo gioco di squadra - ha aggiunto il Sindaco di Charvensod e membro del cda del Celva, Ronny Borbey - che va ad aiutare le famiglie ed i bambini in difficoltà, con l'importante ruolo delle associazioni e del mondo del volontariato. Ci auguriamo che il passo successivo possa essere quello di poter tornare a giocare in presenza, ed organizzare una "festa del gioco spontaneo" per riappropriarci di quella dimensione più aggregativa che costituisce la comunità".