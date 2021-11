Pnrr: Confindustria Vda, risorse siano investite su territorio

E' necessario che "le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza vengano investite concretamente sul territorio". Lo ha ribadito Giancarlo Giachino, presidente di Confindustria Valle d'Aosta, durante un'audizione davanti alla seconda Commissione "Affari generali" del Consiglio Valle, dedicata all'esame delle leggi di bilancio della Regione per il triennio 2022-2024.

Sono quattro le grandi linee che - secondo Confindustria Vda - "devono essere imprescindibili per l'industria valdostana: il finanziamento dell'innovazione e ricerca, una maggiore interazione tra le start up e il mondo della scuola, la lotta contra la disoccupazione giovanile e l'attrazione di investimenti".