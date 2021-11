Pnrr: Gelmini, superare ambientalismo ideologico del no

(ANSA) - AOSTA, 27 NOV - "Oggi l'ambientalismo non è più 'l'ambientalismo del no'. E' un punto di vista che deve farsi carico della necessità e del dovere etico, sociale ed economico di salvaguardare i territori e l'ambiente in modo compatibile con lo sviluppo". Lo ha detto la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, intervenuta a chiusura della Scuola della Democrazia organizzata dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta e dall'associazione italiadecide.

L'iniziativa, riservata ai giovani amministratori di tutta Italia, quest'anno era dedicata al tema della transizione ecologica. "Il Pnrr - ha sottolineato Gelmini - punta molto sulla transizione ecologica con la messa disposizione di importanti risorse. Serve però una rivoluzione culturale che parta della scuola e dai giovani, che a questa tematica sono molto attenti. Sulla spinta dell'Europa e dei giovani bisogna abbandonare contrapposizioni ideologiche che per anni hanno impedito di fare passi avanti. Per l'attuazione del Pnrr importante sarà il ruolo delle amministrazioni locali ma anche la collaborazione tra pubblico e privato". (ANSA).