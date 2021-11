Forestali e veterinari salvano cane denutrito e disidratato

(ANSA) - AOSTA, 27 NOV - Gli uomini della stazione di Pré-Saint-Didier del Corpo forestale della Valle d'Aosta e i veterinari dell'Asl hanno denunciato padre e figlia residenti a Morgex per maltrattamento di animali. Da settembre tenevano sul balcone di casa un cagnolino, trovato in pessime condizioni di salute. L'animale era denutrito, disidratato oltre che infreddolito. A chiamare sono stati i vicini di casa.

Il cane è stato sequestrato e portato al canile regionale per essere curato. Il sequestro ora dovrà essere convalidato dal giudice del tribunale di Aosta. (ANSA).