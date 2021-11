Ferrovie: Regione, restyling stazione passaggio fondamentale

(ANSA) - AOSTA, 27 NOV - "Soddisfazione" della Regione per la la sottoscrizione tra il Comune di Aosta e Rete Ferroviaria Italiana del Protocollo d'intesa per la riqualificazione della stazione ferroviaria della città. L'atto - si legge in una nota dell'amministrazione - "costituisce un passaggio fondamentale all'interno di un percorso di riqualificazione del sistema ferroviario ed è il risultato di una proficua attività di dialogo portata avanti negli ultimi anni nei diversi tavoli tecnici in essere tra l'amministrazione regionale, quella comunale ed il gestore ferroviario".

Secondo il presidente della Regione, e assessore ai Trasporti ad interim, Erik Lavevaz "l'iniziativa consentirà finalmente di abbattere le barriere architettoniche nella stazione di Aosta, in sinergia con l'incremento dei servizi di assistenza ai viaggiatori a mobilità ridotta previsti dal contratto di servizio con Trenitalia. Inoltre la disponibilità di un percorso senza barriere tra treno e bus renderà il trasporto pubblico più agevole e sicuro per gli studenti, i pendolari ed i viaggiatori che portano bagagli, o anche semplicemente un passeggino, a beneficio dell'intero sistema di trasporto regionale". (ANSA).