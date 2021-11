VdA, dipendenti pubblici a scuola di antimafia

(ANSA) - AOSTA, 26 NOV - In cinquanta, tra dipendenti della Regione, della Chambre Valdôtaine, dell'Usl e degli enti locali valdostani, hanno partecipato oggi al primo seminario organizzato nell'ambito del progetto di formazione on line promosso dalla Regione in collaborazione con l'associazione Avviso Pubblico sulla 'Prevenzione e il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata di stampo mafioso'.

Il percorso, organizzato da Regione, Consiglio Valle e associazione Avviso Pubblico, è articolato in un ciclo di quattro appuntamenti che hanno l'obiettivo di "ampliare le azioni di contrasto e di prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni mafiose, rinforzando le capacità di lettura e di riconoscimento dei fenomeni e dei rischi presenti nell'operare della Pubblica Amministrazione.

Secondo il presidente della Regione Erik Lavevaz "è importante rafforzare la conoscenza gli strumenti per riconoscere la presenza, anche economica, di organizzazioni criminali in Valle d'Aosta e del loro modo di agire. Questo vale ancor più per quelle aree del territorio, come può essere la nostra regione, in cui questa presenza non è accompagnata da altri fenomeni, più visibili, di violenza ed intimidazione".

