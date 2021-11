Sanità: Usl, fissate date per concorso infermieri

(ANSA) - AOSTA, 26 NOV - Entro il 21 dicembre sarà espletato il concorso per l'assunzione di 80 infermieri a tempo indeterminato. Lo fa sapere l'Usl, che ha fissato le date per le prove: quella scritta si terrà il 13 dicembre, la prova pratica è fissata per il 16 e su due giorni, il 20 e 21 dicembre, ci sarà la prova orale.

Al concorso sono stati ammessi 78 candidati, di questi 39 hanno superato la prova di accertamento della lingua francese e 39 ne erano esonerati. "L'Azienda ha provveduto a contattare i candidati, offrendo la possibilità di un'assunzione con contratto a tempo determinato, in attesa dell'espletamento delle prove concorsuali e dell'assunzione a tempo indeterminato", spiegano dall'Usl. (ANSA).