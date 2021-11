Sanità: Usl cerca stanze per personale di fuori Valle

(ANSA) - AOSTA, 26 NOV - L'Usl cerca strutture ricettive da destinare al personale proveniente da fuori Valle. Nei prossimi giorni sarà pubblicata sul sito dell'azienda sanitaria una manifestazione di interesse a questo proposito. "L'obiettivo è quello di redigere un elenco di strutture ricettive che possano mettere a disposizione stanze per il pernottamento, a titolo oneroso, del personale che presta attività nelle strutture dell'Azienda", spiegano dall'Usl. "Si tratta di un piccolo tassello volto a fornire ai colleghi che accettano di lavorare con noi, provenienti da altre regioni, un aiuto nell'organizzazione della loro vita nei primi mesi di permanenza in Valle d'Aosta - spiega il Commissario dell'Usl, Massimo Uberti. Oltre alla facilitazione concreta, tale iniziativa, che si aggiunge ad altre presenti e future, vuole essere un segno concreto di accoglienza ed aiuto nell'inserimento nella nuova realtà valdostana. Un piccolo tassello che si aggiunge al più ampio progetto per favorire l'attrattività di operatori sanitari in Valle d'Aosta". (ANSA).