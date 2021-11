Regione: Lavevaz, bilancio di transizione e di rilancio

(ANSA) - AOSTA, 26 NOV - "Un bilancio di transizione per guardare oltre la pandemia, generare un effettivo rilancio della nostra economia e affrontare strutturalmente alcuni nodi strategici per il futuro della nostra comunità". Il presidente della Regione Erik Lavevaz ha riassunto così i disegni di legge di stabilità regionale 2022/2024 e del bilancio di previsione, di cui è stato avviato l'esame nella seconda commissione del Consiglio Valle e illustrati ieri alle parti sociali, sindacati, associazioni datoriali, del volontariato e dei consumatori.

Lavevaz sottolinea che il bilancio destina "risorse significative, tra gli altri settori, alla sanità, alle politiche del lavoro e agli investimenti nell'edilizia scolastica".

ll documento finanziario pareggia in 1.542 milioni per l'anno 2022, 1.516 milioni per l'anno 2023 e 1.460 milioni per l'anno 2024. "Presentiamo un bilancio in crescita di 14 milioni di euro - ha spiegato l'Assessore alle Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio, Carlo Marzi - che ci consente una serie di interventi a favore dei servizi resi alla persona e alle famiglie. Ciò è stato possibile grazie a una serie di economie".

Secondo l'assessore alle Finanze Carlo Marzi "le spese crescono a tutela dei servizi essenziali per la cittadinanza, in primis per la sanità con un incremento del 16 per cento e per i servizi sociali (+9 per cento). Anche gli investimenti registrano un aumento di 2,5 milioni di euro in attesa del Pnrr". (ANSA).