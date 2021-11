Rai: Cgil contro l'eliminazione del Tgr notte

(ANSA) - AOSTA, 26 NOV - "La Slc Cgil VdA da tempo denuncia il rischio che l'operatività della sede Rai della Valle d'Aosta venga compromessa da strategie discutibili. Inoltre abbiamo sempre sottolineato che si va avanti esclusivamente grazie ai sacrifici delle lavoratrici e dei lavoratori dell'informazione, che sembrano essere gli unici interessati al futuro della sede Rai regionale". Lo scrive in una nota la Cgil Slc per manifestare solidarietà ai giornalisti dopo l'annuncio dell'eliminazione dei Tgr della notte.

"Dopo aver lodato proprio la preziosa opera delle sedi Rai Regionali, l'Ad ne ha auspicato il rilancio, ma nei fatti si evidenzia un taglio orizzontale, che rileva una mancanza di lungimiranza strategica ed è altresì lontana da un'oculata gestione economica". Le sigle sindacali Cgil, Cisl, Savt e Snater hanno chiesto "un incontro urgente alle istituzioni regionali con delega Rai e al senatore Laniéce". La Slc Cgil Valle d'Aosta "esprime solidarietà ai giornalisti Rai, e sottolinea che è giunto il momento di cominciare una discussione che ponga come punto di partenza proprio la centralità delle sedi regionali, dove siamo convinti che sia più utile investire per migliorare l'offerta e l'immagine della Rai sul territorio, piuttosto che annunciare ridimensionamenti e tagli". (ANSA).