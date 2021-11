Montagna: eventi in VdA per giornata internazionale

(ANSA) - AOSTA, 26 NOV - In occasione della Giornata Internazionale della Montagna che sarà celebrata l'11 dicembre, la Valle d'Aosta organizza due eventi al Forte di Bard per "sensibilizzare i cittadini valdostani sulla centralità che riveste il tema della montanità in ogni settore tra cui quelli economico, sociale e culturale".

Un primo appuntamento, organizzato da Associazione Forte di Bard, Regione Autonoma Valle d'Aosta e Fondazione Montagna sicura, è previsto per la giornata di sabato 11 dicembre e sarà focalizzato sul tema dei 'Ghiacciai Valdostani'. Lunedì 13 dicembre, l'assessore all'Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate Luciano Caveri modererà la tavola rotonda 'Le montagne e lo sviluppo sostenibile' per un confronto sulle prospettive di crescita sostenibile dei territori montani e per un'analisi dell'evoluzione dei diversi settori coinvolti.

Secondo Caveri "la montagna con la sua ricchezza di specie e di valenze, anche culturali e simboliche, può rappresentare un punto di partenza per ripensare un modello globale di sviluppo sostenibile innovativo". (ANSA).