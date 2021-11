Cime Bianche: Uv, non siamo cementificatori

(ANSA) - AOSTA, 26 NOV - "Tra i sostenitori del collegamento intervallivo c'è anche tanta brava gente, che non ha intrallazzi di nessun tipo, ma solo l'aspettativa di vivere in maniera decorosa là dove è nata". L'Union Valdôtaine va al contrattacco e difende il progetto Cime Bianche reagendo alle critiche degli ambientalisti.

"Non accettiamo - scrivono i vertici del principale partito autonomista valdostano - di essere dipinti come cementificatori dell'ambiente che più amiamo, non accettiamo di essere additati come biechi seguaci del denaro che farebbero di tutto pur di guadagnare qualche soldo in più. Vediamo il collegamento di Cime Bianche come un'opportunità per migliorare il turismo che certamente avrà delle ricadute positive anche sul tessuto economico. Questo è un reato? Siamo dei banditi? Siamo degli scellerati perché cerchiamo di continuare a vivere sulle nostre montagne, con opportunità di lavoro, di crescita professionale? O forse dobbiamo continuare a pascolare le nostre due mucche suonando il frustapot, davanti alla baita di Heidi senza luce e senza acqua? Continuate pure a discutere su cosa sia meglio, ma non trattate tutti come dei delinquenti, perché questo non lo accettiamo. Non fate le vostre battaglie ideologiche osando cianciare salvaguardie ambientali di luoghi che non vivete, che non conoscete, con retropensieri offensivi e denigranti".

