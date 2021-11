Regione: Pd, ora priorità è lotta alla pandemia

"Ora la priorità è la lotta alla pandemia. E' sufficiente dare un'occhiata ai numeri del contagio e alle preoccupate affermazioni degli operatori economici e non solo, così come sono importanti le iniziative assunte o in via di assunzione per tutelare il benessere della popolazione permettendo a tutti una vita libera, di potersi muovere, lavorare, studiare e divertirsi". Lo dichiara Umberto D'ottavio, commissario del Pd della Valle d'Aosta, in una nota.

"Non è banale - aggiunge - anzi è indispensabile avere un Governo Regionale che si sta preoccupando delle vaccinazioni e della più rapida campagna per la terza dose. Così come è importante avere un Governo Nazionale che ha assunto decisioni per il periodo 6 dicembre 15 gennaio importanti per la salute dei cittadini e per la stagione turistica che in una Regione come la Valle d'Aosta è fondamentale per la ripresa economica e la tenuta sociale".