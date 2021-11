Covid: Gimbe, in Vda 248 nuovi casi su 100.000 abitanti

Nella settimana dal 17 al 23 novembre in Valle d'Aosta si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (354) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (124,3%) rispetto alla settimana precedente. Restano sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (12%) e in terapia intensiva (3%) occupati da pazienti Covid-19. I nuovi casi positivi per 100.000 abitanti sono stati 248. E' quanto si legge nel monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. "Quando l'incidenza supera i 150 casi per 100mila abitanti - commenta Nino Cartabellotta, presidente Gimbe - gli amministratori devono decidere eventuali restrizioni mirate per arginare la diffusione".

Sul fronte delle vaccinazioni, il 72,6% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale per il Covid-19 (media nazionale 76,7%) a cui si deve aggiungere un ulteriore 2,2% (2,5%) che ha ricevuto solo la prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con dose booster è del 32,7% (media Italia 29,1%), il tasso di copertura vaccinale con dose aggiuntiva è del 6,7% (85,3%).