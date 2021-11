Fontina, selezionati finalisti Modon d'Or

Sono stati selezionati i 10 'finalisti' per il 'Modon d'Or 2021', il riconoscimento che premia le migliori forme di Fontina Dop d'Alpeggio. Le selezione è stata eseguita su 55 concorrenti. La giuria di eccellenza si riunirà per la seduta di degustazione finale tra due giorni, il 26 novembre, e i premi (1000 euro per i 3 Modon d'Or e 700 per le 7 Médailles d'Or) saranno assegnati il 6 dicembre al Forte di Bard. E' quanto è stato annunciato questa mattina durante una conferenza stampa indetta dagli organizzatori (l'assessorato regionale all'Agricoltura in collaborazione con la Chambre Valdôtaine e il supporto tecnico del Consorzio Produttori e Tutela della Dop Fontina e della Cooperativa Produttori Latte e Fontina).

I dieci finalisti sono: Azienda agricola Pra d'Arc di Saint-Rhémy-en-Bosses; Bredy Francesco di Ollomont; Brunet Davide di Gressan; Società agricola Chatelair di Doues; Fognier Elio di Aymavilles; Frères Bethaz di Frachey Rossella di Valgrisenche; Po.Ma di Pomat Claudio di Etroubles; Delliod di Rollandoz e Dziedzic di Rhêmes-Notre-Dame; Frères Diemoz di Saint-Rhémy-en-Bosses; Yeuilla Attilio di Avise.