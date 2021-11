Chef milanesi per valorizzare la Fontina Dop

"Dagli alpeggi della Valle d'Aosta ai ristoranti di Milano". Dal 24 al 30 gennaio 2022 le migliori forme di Fontina Dop d'Alpeggio, vincitrici del Modon d'Or 2021, parteciperanno a 'FontinaMI', iniziativa di promozione ideata dal Consorzio Produttori e Tutela della Dop Fontina per far scoprire al pubblico come un prodotto di lunga tradizione possa essere interpretato in maniera innovativa dando vita a creazioni originali e gourmet.

Sette chef milanesi, alcuni dei quali stellati, proporranno in carta per sette giorni uno o più piatti inediti realizzati per l'occasione utilizzando le migliori forme di Fontina Dop d'Alpeggio prodotte quest'anno e che il prossimo 6 dicembre saranno premiate al concorso 'Modon d'Or'.

"Desideravamo - dice il presidente del Consorzio Andrea Barmaz - far conoscere anche fuori dai confini regionali la Fontina Dop d'Alpeggio, definita il prodotto caseario d'eccellenza più alto d'Europa, valorizzandolo grazie alla creatività di grandi chef che lo interpreteranno ognuno a proprio modo".