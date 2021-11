Presidente Vda, con misure Governo sci in sicurezza

"Le misure che saranno introdotte dal Governo permetteranno di guardare con più serenità e di vivere in sicurezza la prospettiva dell'inverno e delle vacanze di Natale. Perché sappiamo che chi frequenta i luoghi di divertimento e le piste da sci saranno persone vaccinate e che quindi hanno un grado di sicurezza maggiore". Lo ha detto il presidente della regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, in un collegamento con RaiNews. "Era assolutamente necessario da parte del Governo un momento di chiarezza - ha aggiunto - che oggi viene fatto rispetto a come affrontare questa nuova stagione invernale".

"Chiesto obbligo vaccinazione per vigili del fuoco" - "Ho proposto che l'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 venga allargato ad altre professioni legate ai servizi essenziali come i vigili del fuoco". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, facendo il punto su RaiNews sulle nuove misure del Governo per arginare la pandemia. "La zona rossa al momento - ha aggiunto - pare che manterrà le stesse regole. Ci sarà invece la possibilità in zona gialla e arancione per chi ha il 'green pass rafforzato' di poter accedere a servizi come bar e ristoranti. Da quanto ci è stato riferito non si toccano le durate delle scadenze, né per i tamponi né per le vaccinazioni".