Regione: assunzioni senza limiti per pompieri e forestali

Nel 2022 la Regione potrà assumere personale a tempo indeterminato solo a seguito di cessazioni che determinano la relativa sostituzione. Tuttavia sono escluse da limitazioni le assunzioni per il personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e per il personale appartenente all'organico del Corpo forestale, "in considerazione delle peculiari funzioni loro attribuite e della necessità di garantire la dotazione organica minima indispensabile per l'espletamento dei compiti loro affidati". E' quanto prevede una norma inserita nella Legge di Stabilità della Regione Valle d'Aosta 2022-2024. Escluse limitazioni anche per l'assunzione di personale per l'attuazione delle iniziative previste nell'ambito dei Programmi cofinanziati dai fondi dell'Unione europea attuati in regime di gestione concorrente.

Escluso dal calcolo dei limiti assunzionali anche il reclutamento di due unità di personale da assegnare all'ufficio regionale del Responsabile per la transizione al digitale, e quello di personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del Pnrr.