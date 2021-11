Prima emissione obbligazionaria Cva, valore 50 milioni

La Compagnia Valdostana delle Acque (Cva) ha completato con successo la sua prima emissione obbligazionaria senior unsecured. E' quanto riportato in una nota nella quale si precisa che "il prestito è stato emesso per un importo pari a 50 milioni di euro con scadenza a 7 anni (22 novembre 2028), il tasso di interesse annuale è di 1,119 %. Il rimborso dei titoli è previsto alla scadenza, salvo ipotesi di rimborso anticipato. "Il prestito è stato ammesso alle negoziazioni - si legge - presso il mercato regolamentato Euronext di Dublino. Il collocamento, destinato a investitori istituzionali (con esclusione degli Stati Uniti d'America), ha visto UniCredit Bank AG in qualità di Arranger e Sole Bookrunner". Le obbligazioni emesse presentano un rating Baa2 attribuito da Moody's e BBB+ assegnato da Fitch.

"Con questa prima emissione di un bond - dichiara il presidente di Cva, Marco Cantamessa - Cva compie un importante passo verso l'attuazione del proprio Piano Strategico 2021-2025. Il Piano ha l'obiettivo di accompagnare il Gruppo Cva, in linea con la sua strategia distintiva di operatore integrato "rinnovabile da sempre", verso un percorso di crescita coerente con il tema globale della transizione energetica". "Il collocamento del bond - aggiunge l'ad Giuseppe Argirò - rappresenta per il Gruppo Cva una novità molto rilevante: il debutto sui mercati finanziari.

Il successo del collocamento evidenzia la solidità del Gruppo, anche nella prospettiva delle significative sfide che l'attendono, nel contesto della transizione energetica".