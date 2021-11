Sci: Cdm, presentazione nuova pista tra Zermatt e Cervinia

Sarà presentato il 26 novembre sul Piccolo Cervino il nuovo tracciato per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile e femminile nel comprensorio di Cervinia e Zermatt. In dettaglio verranno illustrati il progetto sportivo, il tracciato di gara e sarà svelato il nome della pista. Interverranno il progettista di piste Didier Défago, l'Ambasciatore e Testimonial della competizione Pirmin Zurbriggen, il Presidente del Comitato Organizzatore Franz Julen e il Presidente del Comitato Valdostano Fisi-Asiva Marco Mosso. Il ritrovo per i media, provenienti da Italia e Svizzera, è alle 10 al Trockener Steg.