Regione: Machet avverte, voto bilancio sia blindato

"Il bilancio regionale sarà la prova del nove di questa maggioranza. Non ci possiamo permettere nuovi incidenti di percorso". Lo dice la presidente dell'Uv Cristina Machet dopo il confronto tra le forze politiche di maggioranza avvenuto oggi. Un confronto "proficuo e avvenuto in un clima disteso che mette un sigillo a questa coalizione". Machet spiega che "abbiamo convenuto che ci sono alcune parti di programma da rivedere. La maggioranza è leggermente cambiata in alcune componenti (l'uscita di Pcp, il ritorno sulla scena di Evolvendo, ndr) e si tratterà di rivedere non tanto i contenuti quanto le priorità. Per questo organizzeremo un gruppo più ristretto per riunioni più operative". La presidente unionista sottolinea che "il bilancio regionale rappresenta un elemento fondamentale che ha ricadute dirette sui cittadini. Chi, all'interno della coalizione, ha richieste da portare a avanti lo faccia. Poi, in aula, si vada al voto blindati".