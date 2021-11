Massimo Uberti nuovo direttore generale Usl Vda

La Giunta regionale ha nominato Massimo Uberti quale direttore generale dell'Usl della Valle d'Aosta. Era stato nominato commissario dell'azienda sanitaria alla fine del luglio scorso.

Uberti - che è stato direttore generale dell'Asl To5 fino al maggio scorso, quando ha passato il testimone ad Angelo Pescarmona, fino a quel momento alla guida dell'Usl della Valle d'Aosta - è laureato in medicina e chirurgia e specializzato in statistica medica ed epidemiologia presso l'Università di Pavia.

Ha svolto altri incarichi di direzione di strutture di governo della sanità territoriale, oltre che in ambito di direzione sanitaria ospedaliera e di gestione delle risorse umane.