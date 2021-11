Maggioranza, Governo da rilanciare ma deve proseguire

"La difficoltà della maggioranza regionale che si è formata a seguito delle elezioni regionali dell'autunno del 2020 non deve portare all'interruzione di questa esperienza di governo che, pur con limiti e con la necessità di interventi correttivi, deve proseguire la sua azione riformatrice e darsi un orizzonte politico solido e di legislatura". Lo scrivono i rappresentanti di Union Valdôtaine, Evolvendo, Pd-VdA, Alliance Valdôtaine, VdA Unie e Stella Alpina in una nota congiunta diffusa al termine del secondo incontro tra le forze politiche nell'ambito della 'verifica di maggioranza' svoltosi oggi pomeriggio.

"Premessa necessaria di questo percorso è la definizione di un chiaro metodo di lavoro. La necessità dì coinvolgere tutti i consiglieri sulle decisioni più rilevanti comporta uno sforzo, da parte di tutti, nel veicolare per tempo le informazioni necessarie, trovare luoghi di discussione informale, anche con le forze politiche, per assumere le decisioni più importanti con la giusta cognizione di causa e prima che queste si traducano in atti amministrativi. Questo rilancio politico - proseguono le forze politiche di maggioranza - deve inoltre porre le basi per consentire alle forze politiche di proseguire e rafforzare la positiva collaborazione oggi presente in alcune realtà comunali ed in Regione per consolidarsi in futuro a difesa della nostra autonomia speciale".