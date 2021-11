Lavevaz a Governo, tutelare stagione turismo

"Abbiamo ribadito al Governo la necessità di tutelare la stagione turistica invernale che si sta aprendo, dando certezze a chi guarda a quest'inverno come un passaggio fondamentale per la ripartenza. La campagna vaccinale ci ha permesso di contenere l'impatto di questa ondata pandemica sulle strutture sanitarie". Lo dichiara il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, al termine dell'incontro tra le Regioni e il Governo sulle misure per fronteggiare la quarta ondata del Covid, aggiungendo: "La maggioranza delle Regioni condivide un'impostazione che porti a limitazioni minori per chi ha aderito alla campagna vaccinale".