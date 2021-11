Vaccini: Uberti, obiettivo raddoppiare posti a Pollein

"Entro domani finiremo con le terze dosi nelle microcomunità, e stiamo lavorando per raddoppiare i posti nel nuovo centro vaccinale di Pollein", dice il commissario dell'Usl Massimo Uberti. L'obiettivo è di arrivare alla "potenza massima raggiunta in primavera, circa mille dosi al giorno, anche in previsione dell'allargamento delle fasce d'età per la vaccinazione e considerando che per ottenere il Green pass con ogni probabilità saranno definite misure più stringenti".

La settimana prossima "è prevista l'apertura delle prenotazioni per gli over 40, è di ieri la circolare del Ministero".

In generale, "il personale è impegnato su mille fronti e già si tratta di un esercito statico e decimato. Stiamo facendo tutti gli sforzi possibili per reperirne altro". Sul prevedibile afflusso di turisti Uberti commenta: "Siamo preoccupati ma non si può fermare il mondo, noi dobbiamo vaccinare il più possibile e mettere in atto meccanismi di maggiore flessibilità per poter spostare le forze che abbiamo nel settore che di volta in volta diventa prioritario".