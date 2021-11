Sanità: Giardini, Covid hotel pronto con 30 posti

In previsione dell'arrivo di turisti in Valle d'Aosta per la stagione invernale "il Covid hotel da trenta posti è pronto". Lo dichiara il direttore sanitario dell'Usl della Valel d'Aosta, Guido Giardini. La struttura, in corso Ivrea ad Aosta, è già stata sfruttata la scorsa primavera ed è destinata a persone contagiate dal Covid che non hanno esigenze di cure ospedaliere.

Al momento in Valle d'Aosta il numero di contagi aumenta di giorno in giorno, "l'incidenza è di 174 ogni 100 mila abitanti ma come tasso di ospedalizzazioni abbiamo ancora numeri da zona bianca. Con il Day Hospital arriveremmo a una disponibilità di 99 posti letto e fino a che non si supera il 15 per cento e in contemporanea un incremento di ricoveri in Terapia intensiva non ci dovrebbero essere restrizioni".