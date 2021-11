Impianti a fune Vda, preoccupa possibile assenza stranieri

"Siamo preoccupati, la situazione non sembra confortante soprattutto se guardiamo a quello che succede in Austria e Germania. Il Green pass, voluto da noi e il cui controllo ci auguriamo possa essere fatto a campione, non dovrebbe causare difficoltà, mentre l'assenza di clientela straniera, inglese e nordica in generale, potrebbe comportarne".

Lo dichiara Ferruccio Fourgnier, presidente dell'associazione valdostana impianti a fune (Avif) riguardo all'imminente partenza della stagione invernale in Valle d'Aosta e sulle Alpi. "È prematuro fasciarsi la testa, ma non ci possiamo permettere una stagione come quella dell'anno scorso, ci metterebbe in ginocchio" conclude.