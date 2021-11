Artigianato, manifesto fiera Sant'Orso si presenta al pubblico

Il manifesto della Fiera di Sant'Orso 2022 sarà presentato al pubblico nelle prossime settimane. Verrà esposto ad Aosta, nella zona pedonale dell'Arco d'Augusto, dal 19 novembre al 6 gennaio, nell'ambito del Marché Vert Noël.

Tre sono i focus - si legge in una nota - attorno ai quali è stato progettato il layout grafico del manifesto, ideato da VisaMultimedia srl di Laurent Vicquery: il primo è rappresentato dalla mappa della città di Aosta, che crea uno sfondo velato, sottolineando in questo modo la possibilità di tornare a vivere la millenaria in presenza; il secondo elemento è costituito dalla presenza di Sant'Orso, con la sua sagoma austera, per evidenziare le origini della millenaria; il terzo riguarda la scelta cromatica ovvero il colore "rosso acceso che richiama il calore di un abbraccio, la passione per l'artigianato di tradizione, i valori dell'amicizia e della condivisione che si accostano a un bianco candido, invernale".