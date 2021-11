Snowboardcross, Cervinia si prepara a ospitare Coppa del Mondo

Due giorni di pura adrenalina con salti, sorpassi e passaggi mozzafiato: Breuil-Cervinia si prepara ad ospitare per la quarta volta la Coppa del Mondo di snowboard cross. L'appuntamento è per il 17 e il 18 dicembre.

Dopo un anno di sosta forzata questa è l'edizione della ripartenza, che richiede uno sforzo organizzativo maggiore per mettere in atto tutti i protocolli necessari affinché l'evento sportivo si possa svolgere in sicurezza. Si gareggia sulla pista 26 senza sostanziali novità rispetto al passato. Venerdì 17 dicembre si svolgeranno le qualifiche, sabato 18 la gara femminile e quella maschile. In pista i più grandi campioni della disciplina tra cui la campionessa olimpica Michela Moioli.

"Dopo la cancellazione dello scorso anno - commenta Monica Meynet, presidente Cervinia World Cup - siamo felici di poter tornare a organizzare questo evento che per tutta la Valtournenche rappresenta una vetrina internazionale. Grazie a queste gare abbiamo la possibilità di mostrare in mondovisione una località già in piena attività e con un panorama invernale".